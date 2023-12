Adversários políticos, prefeito de Maceió e governador de Alagoas agendam reunião sobre rompimento da mina da Braskem

Mesmo fora de sintonia, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), e o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), marcaram uma reunião para falar da crise causada pelo iminente colapso da mina 18 da Braskem na capital do Estado, agravada após o rompimento parcial sob as águas da Lagoa Mundaú. Agendado para esta segunda-feira, 11, este será o primeiro encontro dos dois desde que a cidade entrou em estado de emergência. JHC, que é ligado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), fez convite público ao adversário algumas horas depois da mina se romper. “A Prefeitura de Maceió informa que, diante do rompimento da mina 18, anunciado no início da tarde, o prefeito solicitou reunião urgente com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, a ser realizada ainda neste domingo, a fim de tratar dos desdobramentos do episódio e em busca de soluções que contem com a participação do governo estadual.” O governador, que é aliado e correligionário do senador Renan Calheiros (MDB-AL), enviou uma equipe ao gabinete municipal de crise, mas só irá encontrar Caldas amanhã.

“Diante do rompimento da mina 18, que ocorreu agora há pouco, com dano localizado e, graças a Deus, sem nenhuma vítima, pois a área está isolada e desabitada, ordenei o deslocamento do secretário de Estado do Gabinete Civil e do coordenador da Defesa Civil Estadual até o Gabinete de Crise do município, atendendo assim uma solicitação do prefeito JHC. Quero também reafirmar o convite ao prefeito de Maceió, já feito desde sexta-feira, para uma reunião conjunta entre governo de Alagoas, governo federal e as nove prefeituras afetadas pelo crime da Braskem na manhã desta segunda-feira, no Palácio República dos Palmares, onde a gente irá definir medidas para somar esforços, no sentido de construir uma ação conjunta, visando o enfrentamento dos impactos causados pela Braskem, especialmente contra os moradores das áreas sob risco, e os pequenos comerciantes que foram expulsos de suas localidades. Fico, portanto, aguardando o prefeito de Maceió e sua equipe nesta segunda-feira, a partir de 8h, no Palácio do Governo”, declarou Dantas, também em nota.

O rompimento, registrado às 13h15 deste domingo, foi observado em um trecho da lagoa Mundaú, conforme imagens divulgadas pelas autoridades. Esse incidente resultou na entrada de água da lagoa na mina. Às 13h45, sensores detectaram tremores no solo, identificados pela Braskem como “movimento atípico de água na lagoa Mundaú”. A empresa afirma está monitorando a situação. A Defesa Civil de Maceió assegura que, devido ao isolamento do local, não há risco para as pessoas. No entanto, ainda persiste o temor de colapso da mina, com alto risco de danos aos imóveis do bairro do Mutange.