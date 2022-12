Advogado denuncia Alexandre de Moraes por dificultar acesso a processos

Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar uma operação contra mais de 100 pessoas investigadas por supostos atos antidemocráticos, o advogado de um dos envolvidos denunciou o ministro por estar, possivelmente, dificultando o acesso ao processo. Adalberto Montoro Filho afirmou que enfrenta uma série de obstruções na busca pelos detalhes do caso, destacando que a Polícia Federal não sabia informar o número do inquérito, pedindo que o defensor procurasse o STF para buscar esclarecimentos. O advogado destacou ainda que foi instruído a não dirigir o protocolo judicial à Corte, como é de praxe, mas sim ao gabinete de Moraes. Inúmeros advogados já criticaram o cerceamento de liberdades profissionais quando se tratam de processos nas mãos do ministro. Em novembro, 10 representantes da OAB enviaram ao STF um documento reprovando a conduta de Moraes e listando o modus operandi do magistrado.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore