Advogado é preso na ilha de Vera Cruz por tentativa de homicídio e racismo

Um advogado foi preso em flagrante por policiais da 24ª Delegacia Territorial (DT) de Vera Cruz, com apoio de policiais militares, em um condomínio, no município de Vera Cruz, no domingo (23). Ele foi autuado por tentativa de homicídio, racismo, ameaça e desacato.

Conforme apurado na ocorrência, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra duas pessoas idosas e cometeu ofensas racistas. Além da tentativa de homicídio, o homem também foi autuado por ameaça e o desacato contra a delegada que estava no local. Conforme o titular da 24ª Delegacia Territorial (DT), de Vera Cruz, Leandro Mascarenhas, os crimes ocorreram por motivo fútil. “Conforme apurado até o momento, o autor costuma se desentender com diversas pessoas, inclusive vizinhos”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado, o advogado tem passagens na unidade. “Ele tem figurado como autor em ocorrências de caráter criminal, além de alguns Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), motivados por lesões corporais, ameaças e danos”, detalhou. Depois de passar por exames do Departamento de Polícia Técnica (DPT), o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pelo Poder Judiciário.