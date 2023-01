Advogados que pedem impeachment de Ibaneis e Celina são ligados ao PT

Quatro advogados entraram com pedido de impeachment do governador afastado, Ibaneis Rocha (MDB), e da governadora em exercício, Celina Leão (PP), nesta semana.

O quarteto é integrado por militantes do Partido dos Trabalhadores. O advogado Cláudio Eduardo Jaeger Nicotti fez campanha para Lula (PT) nas ruas de Brasília e nas redes sociais. A advogada Dinah Lima aparece em foto vestida de vermelho ao lado do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

A governadora em exercício, Celina Leão, criticou a apresentação do pedido de impeachment com cunho partidário em meio ao abalo institucional após a invasão das sedes dos Três Poderes.

“A gente não deveria estar focado em questões partidárias, mas todos unidos em nome do resgate da normalidade institucional. Esse é o meu papel e será o foco da minha atuação no comando do Distrito Federal”, afirmou Celina Leão à coluna.

Ibaneis foi afastado do cargo de governador pelo período de 90 dias. Celina assumiu a função.