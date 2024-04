AEPETI levou conscientização sobre combate do trabalho infantil a escola de Teixeira de Freitas; confira

Ação de conscientização sobre combate do trabalho infantil (Foto: Deyvison Leite)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas – através da Secretaria de Promoção Social e Cultura, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e por meio da Associação de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil (AEPETI) – promoveu na quinta-feira (25) uma ação de conscientização ao combate do trabalho infantil na Escola Municipal Irmã Dulce, localizada no bairro Castelinho.

Durante a ocasião, os estudantes aprenderam sobre a importância de proteger crianças e adolescentes do trabalho infantil para crianças e adolescentes, prática extremamente prejudicial que ainda faz parte da realidade de diversas regiões do mundo. Também foram entregues materiais informativos, para que os alunos possam engajar familiares e amigos contra o abuso e exploração dos jovens. A Escola Municipal Irmã Dulce concorre atualmente ao prêmio do Ministério Público do Trabalho (MPT) 2024, voltado justamente à temática abordada no evento.

