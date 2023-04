Tarcísio se encontra com Bolsonaro em Brasília

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reuniu no domingo (23/4), em Brasília, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O encontro aconteceu na casa onde Bolsonaro está morando, em um condomínio de classe média no bairro Jardim Botânico.

Segundo aliados, foi o primeiro encontro presencial entre os dois desde que Bolsonaro voltou ao Brasil da temporada nos Estados Unidos.

No encontro de domingo, o ex-presidente da República confirmou que irá com Tarcísio à Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), no dia 1º de maio.

Como a coluna antecipou na quinta-feira (20/4), a ida à Agrishow será a primeira viagem política de Bolsonaro pelo Brasil após voltar de Orlando.