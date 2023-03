Gabi Martins sobre expor prints de ameaças de Lau: “Tinha que provar”

Gabi Martins não segurou o verbo para falar sobre seu término recente com o streamer Lincoln Lau em entrevista ao titular desta coluna nesta quinta-feira (23/3). A cantora deu detalhes dos motivos de ter exposto mensagens em que Lincoln Lau ameaçava ela. As revelações ocorreram após a coluna LeoDias revelar o caso de traição do streamer.

“Eu trabalho com provas, com prints. Eu tinha que postar, eu tinha que provar. É que as pessoas gostam de falar que ‘ela falou, mas não tem prova’. Aí eu já peguei a prova e mostrei tudo de uma vez”, contou.

Gabi-Martins-Lincoln-Lau

Gabi Martins revela que pediu para namorado cobrir tatuagem: entendaReprodução/Instagram

Ápice de ciúme e sumiço por 12hDentre diversos relatos, Gabi detalhou que o ápice das chantagens e ameaças do streamer foi quando Lincoln viu publicações antigas da cantora ao lado de Tierry, da época em que ainda namoravam, que não haviam sido removidas. Segundo a cantora, o streamer sumiu por 12h após mandar uma mensagem de “despedida”.

“Em um sábado, ele me mandou uma mensagem porque eu não tinha apagado coisas de dois anos atrás. Eu apaguei tudo do meu ex, mas tinham coisas antigas que eu não tinha visto, de Tik Tok e etc. Ele mandou mensagem se despedindo e sumiu por 12 horas”.

Ameaças e chantagens de Lincoln Lau A cantora deixou claro que a razão da maior tristeza no término com o streamer foi a tentativa de Lincoln Lau imputar uma traição a ela. Gabi também aproveitou para dar um recado para mulheres que podem estar vivendo situações semelhantes, para evitar chegar no ponto em que ela chegou.

“O que mais me chateou foi o fato dele falar que iria terminar, ele queria terminar falando que eu tinha traído. A gente não tem que se submeter a ameaças e chantagens, não esperem chegar aonde eu cheguei ou até situações piores”, disse Gabi.

