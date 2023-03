Afrobapho leva conhecimento e cultura LGBTQIA+ para dentro da periferia; veja programação gratuita

Entre os dias 18 e 19 deste mês (próximos sábado e domingo), o Coletivo Afrobapho realiza o Circuito Afrobapho de Artes Integradas, no Centro Afro de Promoção e Defesa da Vida Ezequiel Ramin, Capdever-Motumbaxé, no bairro de Novo Horizonte, Salvador. O evento é totalmente gratuito.

A programação do dia 18 (sábado), conta com um bate-papo sobre “artevismo” com a multiartista Lunna Montty, a partir das 9 horas. Além disso, nesse dia são ofertadas ao público quatro oficinas: de Heels Dance com Lunna Montty (10h); de maquiagem artística com Teodoro (11h30); de “Danças Urbanas” com Elivan Nascimento (14h); e de música e poesia com Sued Hosaná (15h30).

Para participar das oficinas, as pessoas interessadas podem se inscrever gratuitamente através de formulário online no instagram do Coletivo Afrobapho, ou presencialmente durante o evento.

No domingo, dia 19, a programação do circuito tem início com um bate-papo sobre arte negra e periférica independente com a multiartista Fabrícia de Jesus, do Sarau da Onça. Em seguida, o poeta Breno Silva, do Coletivo Pé Descalço, comanda o Sarau “A Rua Recita”.

A música marca presença com apresentações de A Deusa, Di Cerqueira, Evylin, Neftara, Salutari e Vittor Adél, além da discotecagem com Tia Carol e as performances artísticas de Kay Okan e Mamba Mavamba. Tudo isso sob comando da mestre de cerimônia Malayka SN.

Ao longo de quase uma década de existência, o Coletivo Afrobapho, formado por 20 jovens negros LGBTQIAP+ de Salvador, empodera e dá visibilidade à juventude negra da capital baiana. O grupo, composto por artistas independentes da cidade, fomenta discussões sociais relevantes, sobretudo para a juventude LGBTQIAP+ negra, através das mais variadas manifestações artísticas.