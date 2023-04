Afropunk abre vendas de ingressos para edição 2023

Olha o ingresso no escuro: o Afropunk Bahia anunciou nesta segunda-feira (10) a abertura da venda de ingressos para edição 2023 do festival, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro. Os ingressos são vendidos na plataforma Sympla e na Loja South do Shopping da Bahia, por valores de R$ 85 a R$ 306.

O público terá duas opções de ingressos: a Arena, que dá acesso ao festival e toda a programação musical do evento; e o Lounge, no qual é possível entrar em um espaço extra com área de descanso, serviços ampliados e mais conforto.

Há ainda a possibilidade de comprar o passaporte para os dois dias de evento, assim como a já conhecida modalidade de “Ingresso Social” – disponível para todas, com valor reduzido e contribuindo com iniciativas que impulsionam a construção de novas possibilidades para o povo negro.

A última edição do festival aconteceu nos dias 26 e 27 de novembro de 2022 e reuniu 25 mil pessoas por dia no Parque de Exposições de Salvador, firmando seu lugar no calendário dos principais eventos musicais do país.

Para este ano, a escolha do local se manteve a mesma. O Parque de Exposições receberá, mais uma vez, os palcos Agô e Gira, estrelados em seu primeiro ano por grandes nomes da música negra mundial como Ludmilla, Masego, Emicida, Liniker, Margareth Menezes, Karol Conká.

Neste ano, o festival – e movimento mundial – reforça uma de suas principais características ao propor o chamado “Celebre a sua Comunidade”, convidando cada um a enaltecer suas histórias, suas raízes, seus pares, sons e ídolos, traduzindo esse grande encontro nos dois dias de festa na cidade mais negra do mundo fora do continente africano.

A escolha da data não é mera coincidência: o final de semana do evento antecede o 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Confira os valores:

Arena Inteira | R$ 170,00 + taxa

Arena Meia Entrada* | R$ 85,00 + taxa

Arena Meia Social** | R$ 95,00 + taxa

Lounge Inteira | R$ 306,00 + taxa

Lounge Meia Entrada* | R$ 153,00 + taxa

Lounge Meia Social** | R$ 163,00 + taxa

Passaporte Arena Inteira | R$ 272,00 + taxa

Passaporte Arena Meia Entrada* | R$ 136,00 + taxa

Passaporte Arena Meia Social** | R$ 152,00 + taxa

Passaporte Lounge Inteira | R$ 489,60 + taxa

Passaporte Lounge Meia Entrada* | R$ 244,80 + taxa

Passaporte Lounge Meia Social** | R$ 260,80 + taxa

*estudante, idosos, trans, professores e PCDs. 50% de desconto no valor do ingresso mediante a apresentação de comprovação (exigida apenas para estudantes, idosos e professores). Têm direito à meia-entrada estudantes de ensino público e particular; pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; professores da rede de ensino público; pessoas com deficiência; e pessoas trans.

**ingressos com valor de meia entrada incluindo R$ 10,00 que serão doados para instituições e projetos que impulsionam a construção de novas possibilidades para o povo negro.