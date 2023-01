Anitta comenta sobre indicação ao Grammy: ‘Trabalho há doze anos’

Uma das entrevistas mais esperadas pelos fãs de Anitta foi publicada nesta quarta-feira (4), na Billboard. A cantora foi indicada como “Artista Revelação” no Grammy Awards de 2023 no meio de vários outros cantores que estão fazendo sucesso pela Europa e nos Estados Unidos.

Na conversa, a famosa frisou que trabalha desde cedo e conseguiu chegar ao patamar atual depois de persistir muito na carreira musical no Brasil.

“Algumas pessoas no Brasil diriam ‘não, não é uma nova artista’. No Brasil, eu trabalho há doze anos, mas aqui na América eu estou apenas começando. É tão diferente e difícil para mim entrar em um novo mercado e trabalhar aqui. Para mim é uma nova artista, porque é uma nova carreira”, disse.

Ainda na conversa, Anitta confessou que teve vontade de reconstruir a carreira no Brasil com músicas para os fãs brasileiros, mas lamentou que não é tão fácil conseguir emplacar algo no país.

“Eu entendo que esse momento [de inserção no mercado internacional] foi a construção da base para eu realmente introduzir minha cultura. Não é tão fácil fazer as coisas acontecerem na minha língua, porque as pessoas não estão acostumadas com o som do português. Agora, nos shows, as pessoas estão se acostumando, mas é uma construção.”