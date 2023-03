Agência bancária é explodida em Periperi; polícia busca criminosos

Uma agência bancária foi explodida no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16), na Praça da Revolução.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da da 18ª CIPM foram acionadas pelo Cicom após a denúncia de que homens armados haviam explodido o banco. No local, os policiais conversaram com seguranças, que afirmaram que nada foi levado da agência.

Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionada para realizar uma varredura no local a fim de verificar se havia outros artefatos explosivos no imóvel.

O policiamento foi intensificado em toda a região e não há, até o momento, registro de prisões.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), responsável pela investigação do caso, estão no local buscando indícios, ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança. Informações preliminares indicam que o grupo usou um carro de cor vermelho no ataque.

A polícia alerta que mais informações sobre os autores podem ser enviadas, com total sigilo, para o Disque Denúncia da SSP, através do telefone 181. A ligação é gratuita.