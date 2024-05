Investimento direto tem melhor março em 12 anos, diz BC

Somou US$ 9,6 bilhões, com alta de 30,6% em comparação com o mesmo período de 2023; no trimestre, foi de US$ 23,3 bilhões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento no Palácio do Planalto Sérgio Lima/Poder360 – 26.jan.2024

Hamilton Ferrari 2.mai.2024 (quinta-feira) – 10h25



O IDP (Investimento Direto no País) registrou o melhor saldo para meses de março em 12 anos. Somou US$ 9,6 bilhões, com alta de 30,6% em comparação com o mesmo período de 2023, quando totalizou US$ 7,3 bilhões. O BC (Banco Central) divulgou os dados nesta 5ª feira (2.mai.2024). Eis a íntegra do relatório (PDF – 131 kB).

A autoridade monetária declarou que houve entrada líquida de US$ 4,1 bilhões em participação no capital e de US$ 5,5 bilhões em operações intercompanhia.

O IDP teve o melhor saldo desde 2012, quando atingiu US$ 12,2 bilhões. Diferentemente da entrada de recursos estrangeiros na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), o IDP mostra o saldo da entrada e saída de capital voltado a ganhos de longo prazo, como na área de negócios, empresas, aberturas de filiais multinacionais e obras de infraestrutura.

No 1º trimestre, o investimento direto no país somou US$ 23,3 bilhões, com alta de 10,9% em comparação com o mesmo período de 2023. Atingiu o maior patamar desde 2017, quando foi de US$ 24,1 bilhões.

O IDP acumulado em 12 meses até março totalizou US$ 66,5 bilhões, ou 2,98% do PIB (Produto Interno Bruto). O valor era de US$ 64,3 bilhões em fevereiro e de US$ 75,3 bilhões em março de 2023.

O Boletim Focus –pesquisa do Banco Central com agentes do mercado financeiro– indica que a projeção dos analistas para o IDP de 2024 é de US$ 67 bilhões. Estimam valor maior em 2025: US$ 73 bilhões.