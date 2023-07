Agenda Bahia 2023: Mauro Wainstock discute diversidade etária

Consultor e mentor de diversas empresas ao redor do país, o palestrante Mauro Wainstock traz para o Agenda Bahia 2023 o principal foco do seu trabalho: o debate sobre a diversidade etária no atual mercado de trabalho. Em muitos setores há um conflito geracional e o painel no evento busca trazer soluções para o mundo corporativo. Como engajar e conectar a cada uma delas? Como aproveitar ao máximo desta diversidade? Quais os desafios e oportunidades que isso traz? Mauro Wainstock é sócio-fundador e consultor de diversidade etária pela HUB 40+. A plataforma tem como objetivo capacitar o público acima dos 40 anos com programas on-line de desenvolvimento profissional (empregabilidade e empreendedorismo), de saúde/bem-estar, atualização tecnológica e educação financeira. Wainstock também é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e da Escola do RH. O painel ‘Como conectar distintas gerações no mundo do trabalho’ acontecerá no dia 11 de agosto, às 17h, na sede do Senais Cimatec. Acompanhe o correio24horas.com.br para ficar por dentro de todos os convidados que estarão no Agenda Bahia 2023. O Agenda Bahia 2023 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Unipar, apoio institucional do Sebrae, apoio da Wilson Sons, Salvador Bahia Airport e 4events e parceria da Braskem e Rede+.