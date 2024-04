Agenda da Semana: Volta do seguro obrigatório e TSE julga Jorge Seif

O Poder360 antecipa o que será destaque na semana que vai de 29 de abril a 3 de maio de 2024

O Poder360 antecipa o que será destaque nesta semana

29.abr.2024 (segunda-feira)



O jornal digital Poder360 traz nesta 2ª feira (29.abr.2024) uma seleção dos assuntos que devem marcar a agenda do poder e da política nesta semana.

PERSE E DPVAT Há uma extensa pauta de interesse do governo no Senado. A principal é o Perse, que reconfigura as regras do setor de eventos. O governo espera uma economia de R$ 30 bilhões com a redução do programa. Na 3ª feira (30.abr), o plenário do Senado poderá votar o PL. Houve acordo com o Executivo para prorrogar o programa com escopo reduzido. É incerto se isso será mantido depois das novas arestas que surgiram com a decisão do STF sobre a desoneração.

Outra votação é sobre o Dpvat, o seguro obrigatório para os veículos. O governo espera aumentar a arrecadação em R$ 15 bilhões anuais. Senadores poderão tomar decisões que limitem a liberdade que o Executivo terá para administrar esse dinheiro. Será uma resposta à decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

JORGE SEIF Também nesta semana, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) julgará na 3ª feira (30.abr) o senador Jorge Seif (PL-SC) por suposto abuso do poder econômico. O MPE (Ministério Público Eleitoral) defende que Seif tenha o mandato cassado e fique inelegível. Se a decisão for essa, aumentará o descontentamento no Senado com a cúpula do Judiciário.

DIA DO TRABALHADOR Na 4ª feira (1º.mai), centrais sindicais farão um ato de comemoração do 1º de Maio no Itaquerão, estádio do Corinthians. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará do evento. Deverá falar do aumento da faixa de isenção do IR (Imposto de Renda) para 2 salários mínimos e o aumento do vale-alimentação dos funcionários públicos para R$ 1.000.

EMPREGO E DESEMPREGO Na economia, o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostrará o saldo de criação de empregos na 3ª. A expectativa de analistas de mercado é de 200 mil novos empregos formais. Se for assim, haverá queda em relação aos 306,1 mil empregos de fevereiro.