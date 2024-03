União Brasil anuncia pré-candidatura de vereadora Núbia à prefeita de Itapicuru

Foto: Divulgação

Localizada no Nordeste baiano, Itapicuru é o município baiano com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 20 de março de 2024 | 09:35

O União Brasil confirmou a pré-candidatura a prefeita de Itapicuru da vereadora Debora Núbia. O anúncio foi feito na segunda-feira (18), durante encontro de Núbia com o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente eleito do União Brasil, ACM Neto, e do deputado federal Paulo Azi, presidente estadual do partido na Bahia.

Em seu segundo mandato de vereadora no município, ela tem 37 anos e destacou que entre suas prioridades estão políticas públicas que promovam a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Localizada no Nordeste baiano, Itapicuru é o município baiano com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

“Alegria receber Núbia para confirmar o lançamento da pré-candidatura a prefeita de Itapicuru. Ela conta inteiramente conosco, com todo o apoio do União Brasil, do nosso grupo político, para estar junto com ela, levando essa mensagem de renovação, levando essa força do trabalho da mulher, a garra que ela tem para essa disputa eleitoral de 2024 e, se Deus quiser, saindo vitoriosa”, afirmou ACM Neto.

Núbia disse que pretende trabalhar para combater a pobreza no município. “Com muita força e coragem, eu vou abraçar esse projeto. Em nome da minha vontade de lutar por esse povo e transformar essa cidade é que vou encarar esse desafio. Peço de Itapicuru ao povo que continue acreditando no meu mandato, que eu farei, sim, a diferença como mulher na política e na história de Itapicuru”, frisou.

Paulo Azi ressaltou a força de vontade da vereadora em defesa do desenvolvimento do município. “Vocês conhecem o trabalho que ela desenvolve em benefício do povo de Itapicuru, principalmente os mais pobres, os mais humildes. E ela aceitou o convite de representar o nosso partido em Itapicuru. Se Deus quiser, fará uma grande campanha e será uma grande prefeita”, destacou.

