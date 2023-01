Agentes da Comlurb removem mais de 5 toneladas de peixes mortos no Rio

Em dois dias mais de 5 toneladas de peixes mortos foram recolhidas em uma represa da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A remoção foi feita por agentes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB) na Lagoa de Marapendi, localizada na Zona Oeste da capital carioca. A responsabilidade pela gestão ambiental das lagoas da Tijuca e de Jacarepaguá é do Instituto Estadual do ambiente, que informou que colheu amostra de água para análise. O órgão disse ainda que o prazo para divulgação dos dados pode ser de até 5 dias. Para especialistas, as mortes podem ter acntecido por diversos fatores, como fortes chuvas, altas temperaturas e poluição. Biólogos afirmam que a mortandade dos peixes está ligada à diminuição do oxigênio na água.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer