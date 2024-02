Agentes fazem buscas por fugitivos na zona da mata em Mossoró; assista

Força-tarefa de 300 policiais tem helicópteros, cães farejadores e drones; Lewandowski fará supervisão presencial no domingo (18.fev)

Na imagem, agentes da PF levam drones que auxiliarão nas buscas contra foragidos em Mossoró Divulgação/PF

PODER360 17.fev.2024 (sábado) – 22h19



Agentes continuaram as buscas pelos 2 detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Neste sábado (17.fev.2024). Policiais entraram na zona da mata acompanhados de cães farejadores, helicópteros e drones.

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram os primeiros fugitivos de um presídio federal. Ambos teriam saído por um buraco no teto das celas na madrugada de 4ª feira (14.fev). O local estava em obras.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, irá acompanhar as investigações sobre a fuga presencialmente no domingo (18.fev). Uma força-tarefa composta por 300 agentes federais realiza as buscas nas cercanias da penitenciária.

Na noite de 6ª (16.fev) eles fizeram uma família refém, roubaram celulares e comidas. A casa estava a 3 km da penitenciária, na comunidade de Riacho Grande. Com os aparelhos roubados, eles fizeram ligações para o Rio de Janeiro. Agentes divulgaram novas imagens das buscas.

Assista (1m24s):