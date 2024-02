Agentes fazem caça a fugitivos com drones, helicópteros, fronteiras cercadas e 300 policiais

De acordo com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cerca de 300 agentes estão mobilizados na busca dos dois fugitivos da penitenciária federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A força-tarefa conta com 100 agentes da Polícia Federal, 100 agentes da Polícia Rodoviária Federal e mais 100 agentes das polícias Militar e Civil. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 15, o chefe da Pasta, Ricardo Lewandowski, informou que as ações para encontrar os dois fugitivos contam também com a ajuda de três helicópteros e drones. Segundo o ministro, os prisioneiros ainda se encontram naquela região, em um raio de 15 km entre o presídio e o centro da cidade. “Temos notícias de que uma casa rural foi invadida, onde houve furto de roupa e de comida, e certamente isto pode estar relacionado a esses dois fugitivos que estão tentando sobreviver nesta área aonde se encontram”.

Este é o primeiro grande desafio do ministro apenas 13 dias após ter tomado posse. Entre as ações imediatas que o chefe da Pasta convocou na quarta-feira, 14, estão a ida do secretário nacional de políticas penais e mais seis servidores para Mossoró; acionamento do diretor-geral da Polícia Federal para apurar responsabilidades e participar do esforço de captura; mobilização da FICCO, ala que combate o crime organizado; registro do nome dos dois detentos no sistema de difusão vermelha da Interpol; reforço de agentes rodoviários federais nas rodovias. Esta foi a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal. Os criminosos são Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos naturais do Acre.

Os presos haviam sido transferidos para a Penitenciária Federal de Mossoró no dia 27 de setembro de 2023 e deveriam permanecer lá até 25 de setembro de 2025. Contudo, eles aproveitaram um banho de sol para fugir por meio de uma abertura no teto da cela. Como mostrou o site da Jovem Pan, os detentos utilizaram ferramentas de uma obra que estava sendo realizada no local para auxiliar na fuga. No anúncio, Lewandowski também informou que outras medidas serão tomadas para reforçar as cinco penitenciárias federais do país. Entre as ações estão a construção de muralhas nas unidades administradas pela União, o uso de reconhecimento facial pra entrar no presídio, a nomeação de 80 policiais penais federais já aprovados em concurso e a ampliação do sistema de alarme.