Esposa diz que Rodriguinho se tornou um “novo homem” após deixar o BBB

Rodriguinho foi um dos participantes do BBB 24 e movimentou bastante as redes sociais por conta de suas polêmicas na casa. Entretanto, de acordo com Bruna Amaral, esposa do pagodeiro, o reality show da Globo o transformou em um “novo homem”.

“Acho que o Rodrigo saiu um novo homem da casa. Ele já era maravilhoso, mas o aprendizado que ele teve lá, a vivência com pessoas que ele não conhecia, fez ele crescer muito como pessoa, como ser humano”, declarou, em entrevista à Quem.

A mulher comentou que a relação entre eles mudou. “Ele trouxe isso para fora, para o nosso relacionamento, para a nossa família”, completou.

Bruna explicou que ele saiu mais maduro do BBB 24 e que a experiência ajudou o casal a “separar o joio do trigo” e mostrar quem realmente merecia estar na vida deles.

“Acho que hoje ele consegue dar mais valor a muitas coisas pequenas do dia a dia que antes ele não dava”, declarou, e deu, como exemplo, a dinâmica da carta. O pagodeiro ficou triste por não saber se a letra era de sua esposa e percebeu que não sabia como era a caligrafia de Bruna.

Por fim, ela contou que ficou surpresa com o lado chorão de Rodriguinho. “Acho que nunca tinha visto ele chorar. Era muito angustiante, porque via ele lá, acompanhava 24 horas, e aí, nesses momentos, assim, de fraqueza dele, eu ficava em casa, e começava a chorar também. Depois, pensava: ‘Não posso, porque tenho que estar forte, dando força para ele quando sair”, encerrou.