Agilidade e acolhimento: mutirão de atendimento do Auxílio Brasil ocorreu nesta quarta (25)

Mutirão de atendimento do Auxílio Brasil na Escola Municipal Joaquim José de Almeida (Foto: Wesley Morau)

Nesta quarta-feira (25), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu um mutirão de atendimento sobre o Cadastro Único na Escola Municipal Joaquim José de Almeida, situada no bairro Ulisses Guimarães.

Durante o evento, os teixeirenses presentes usufruíram de serviços de inclusão e atualização do Auxílio Brasil, programa de maior visibilidade do Cadúnico. Ocorreu, também, a realização do Varal Solidário, com a disponibilização de roupas, agasalhos e calçados para famílias mais vulneráveis.

“Passei para a terceira idade e vim reivindicar meus direitos; quando envelhecemos, empresas, firmas e fábricas não pegam a gente para trabalhar”, disse Algeciro de Souza, presente no evento. “Quando temos direitos e não conhecemos eles, ficamos que nem bala no tiroteio, sem saber para onde ir. Aqui, ficou mais fácil”.

Valmir Pereira Silva acompanhou os pais, idosos aposentados, para o cadastramento do Número de Inscrição Social (NIS), oferecido pelo Governo Federal para identificar o cidadão que recebe ou não benefício social: “Mutirões como esse que a prefeitura organizou ajuda muita gente e ameniza a fila dos CRAS”.

É alta a demanda para a atualização do Cadúnico em bairros como o Ulisses Guimarães, beneficiado pela iniciativa. Assim, a equipe da Secretaria de Assistência Social reuniu esforços para a oferta do serviço em tempo ágil, como explica a gestora do Cadúnico, Erlane dos Santos Silva: “nosso mutirão é uma ação pensada para os teixeirenses, para que os benefícios não sejam cancelados ou bloqueados. É dever da nossa pasta zelar pelo bem estar de todos, e fazemos isso com louvor e carinho”.

