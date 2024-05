Luana Piovani rebate elogios a Scooby: “Meu filho não foi pra escola”

Acostumada a treta nas redes sociais com o ex-marido, Pedro Scooby, Luana Piovani voltou às redes sociais, nesta terça-feira (7/5), para rebater os elogios feitos ao surfista, que está no Rio Grande do Sul ajudando nas enchentes.

O desabafo da atriz foi causado após ela receber diversas mensagens de internautas cobrando que ela, agora, falasse bem do pai de seus filhos por suas atitudes. Mas não foi bem isso que ela fez.

Sem papas na língua, Luana Piovani soltou o verbo nos stories e aproveitou para revelar que o filho Dom, de 12 anos, que está morando com o pai no Rio de Janeiro, ainda não foi para a escola.

“Meu filho está há 20 dias no Rio e ainda não foi pra escola. Pra vacas que acham ele o máximo, pegue a senha…”, disparou a atriz, que continuou seu desabado em uma sequência de vídeos, onde contou ter chorado muito.

“Tenho vários amigos lá [no Rio Grande do Sul]… Fico muito abalada com as notícias, imagens. Ontem já não estava muito fácil pra mim e terminei o dia tendo uma crise de choro. Benzuco, meu filho de 8 anos, fofinho, veio me acolher. Fico tentando controlar, mas às vezes não dá. Simplesmente as lágrimas começam a saltar do olho e não tem o que fazer… o santo do meu filho me acolhendo… A Lizoca é mais madura, ela me cuida, mas sabe que tudo está organizado”, começou ela.

Em seguida, ela contou sobre as mensagens: “Aí, entrei nas redes sociais para ver a minha nova amiga Denise, da ONG Colo de Mãe, a qual está fazendo um trabalho no sul e estava checando informações com ela e acabei chegando em comentários tão estúpidos, grosseiros, absurdos.. E eu tendo que engolir tudo. É muito desesperador quando não sabemos o que fazer e quais atitudes ter”, afirmou.

E continuou: “Me deu vontade de começar um tsunami de novo. Mas é isso, não adianta… A gente não deseja pelo outro, não faz a parte do outro. Quem faz é ele. Eu vou respeitar as escolhas. Estou trabalhando aqui minha frustração…. Hoje já me sinto melhor…”, garantiu, antes de completar:

“Estou conseguindo compreender emocionalmente que as escolhas foram feitas e que eles vivam as suas escolhas. Eu vou viver a minha que é cuidar bem de tudo que proponho a cuidar bem”, apontou.

No fim, ela voltou a falar sobre as ajudas ao sul: “Então é isso, espero que todos possam ter solidariedade e empatia com nossos irmãos do sul… Fico feliz de ver tantos colegas se envolvendo e tomando atitudes, isso equilibra um pouco a síndrome do desgaste por empatia. Boa semana de luta pra gente, que tudo siga melhorando no sul, apesar de que parece que a chuva não pasou. Sabe o que me mata? Saber que podia ter planejamento”, encerrou.

Imagens de Pedro Scooby no RS viralizam Pedro Scooby já está no Rio Grande do Sul para ajudar nos resgates das vítimas das enchentes. O surfista convocou alguns amigos, como o também surfista Lucas Chumbo, e foi para a região levando barcos e motos aquáticas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os atletas, montados em jet skis, tentando alcançar os locais de risco onde pessoas aguardam por resgate. Eles estão sendo orientados por outros socorristas que estão por lá.

Mais cedo, Scooby havia contado, nos stories do Instagram, que estava chegando na região depois de mais de 20 horas de viagem.

“Depois de mais de 20 horas de viagem, a gente está chegando. Tem muita gente mandando informação, lugar, eu sei que a situação é muito crítica, mas estamos conversando com pessoas para saber qual o local mais crítico. Daqui a pouco vamos colocar os jet skis na água e não vou poder falar mais”, disse ele.

Pedro ainda reforçou que levou um grande time capaz de ajudar. “A gente conseguiu trazer os melhores pilotos de água de jet ski e vamos dar o nosso melhor pra ajudar todo mundo”, destacou.

Número de mortos sobe para 90 O número de mortos após as enchentes no Rio Grande do Sul subiu, na manhã desta terça-feira (7/5), para 90. Há ainda quatro óbitos sob investigação, 132 pessoas desaparecidas e 361 feridos. A informação consta no mais recente boletim da Defesa Civil do estado.

Até o momento, 1.367.506 pessoas foram afetadas pelas chuvas fortes em 388 municípios. Desse total, quase 156 mil estão desalojadas, e outras 48 mil foram acolhidas em abrigos.

Conforme a atualização do boletim de infraestrutura, mesmo com trégua nas chuvas, o nível do Guaíba, em Porto Alegre, segue acima da cota de inundação. Nesta terça-feira (7/5), a água do rio atingiu o patamar de 5,27 metros, ou seja, 2,27 metros acima do limite para inundação, que é de 3 metros.

O Rio Guaíba atingiu o maior nível no último domingo (5/5), quando registrou 5,33 metros. O recorde anterior ocorreu em 1941 (4,76 metros). Confira o nível dos rios:

Ainda de acordo com o documento, 451 mil estão sem energia e quase 650 mil encontram-se sem abastecimento de água. Além disso, algumas operadoras estão sem sinal de internet e telefone.

As aulas seguem suspensas em toda a rede municipal do estado gaúcho. Ao todo, 790 escolas foram afetadas e outras 388 estão danificadas, prejudicando 273.155 mil estudantes em 216 municípios. Além disso, 52 escolas funcionam como abrigo.

Rodovias Atualmente, são 95 trechos em 41 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.

Governo reconhece calamidade pública no RS A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), assinou, no domingo (5/5), portaria reconhecendo estado de calamidade pública em 336 municípios do RS “em decorrência de chuvas intensas”.

Em visita às áreas afetadas pelas enchentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que a ajuda ao estado chegará “sem burocracia”, acrescentando que vai auxiliar a reconstruir as rodovias.