Agro começa a elogiar governo Lula após “dobradinha” na Câmara

Lideranças do agronegócio no Congresso Nacional começaram a elogiar o governo Lula após os “gestos” feitos pelo Executivo nas últimas semanas para tentar melhorar a conturbada relação com o setor.

Um dos gestos comemorados pelo segmento foi a “dobradinha” com o governo para aprovar, na Câmara, o projeto do “Combustível do Futuro”, que regula o percentual de biodiesel permitido na mistura com diesel.

A proposta, considerada uma das prioridades do setor para 2025, foi aprovada na terça-feira (19/3) com ampla margem de votos (429 a favor e 19 contra) após entendimento entre governo e agronegócio em relação ao texto.

Churrasco Outro gesto do governo ao agronegócio foi um “churrasco” de Lula com representantes do segmento da fruticultura na quinta-feira (21/3) na Granja do Torto, residência de campo da Presidência.

Durante o encontro, o petista prometeu realizar novos churrascos com outros segmentos ligados agronegócio, entre eles, com representantes da soja e da pecuária.

Na quarta-feira (20/3), Lula também escalou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), para participar de evento na Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA).

Durante o evento, Teixeira chegou a ser aplaudido três vezes. Ao final, porém, o ministro acabou levando uma vaia ao tentar defender a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.