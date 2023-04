AGU entra com ação contra mais 27 envolvidos nos atos de 8 de Janeiro

A Advocacia-Geral da União (AGU) deu entrada em uma nova ação civil pública em que solicita a condenação de outras 27 pessoas envolvidas na depredação ao patrimônio popular ao vandalizar as sedes dos Três Poderes no dia 8 de Janeiro, em Brasília. Os acusados foram identificados com base em publicações nas redes sociais, levantadas para um relatório de inteligência elaborado pela Polícia do Senado Federal. A medida busca fazer com que os indiciados ressarçam os danos da ação, estimados em um total de R$ 26,2 milhões. A ação também solicita uma indenização por dano moral por ataques a valores fundamentais do Estado Democrático de Direito. Até o momento, sete processos já foram movidos pela União com o intuito de responsabilizar financeiramente os participantes e financiadores – sendo 250 pessoas, três empresas, um sindicato e uma associação – dos atos de violência que tomaram a capital federal no segundo domingo do ano. Para ressarcir os cofres públicos com a reparação dos danos causados ao patrimônio público, a AGU também solicitou o bloqueio de bens dos acusados. Ao todo, o valor total do ressarcimento chegou em R$ 26,2 milhões. O saldo teve um acréscimo após uma atualização no cálculo do prejuízo causado ao prédio que abriga os trabalhos do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal (STF), de R$ 5,5 milhões a R$ 11,4 milhões. Com isso, o valor total passou de R$ 20,7 milhões para R$ 26,2 milhões.

