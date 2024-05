Se arrependeu? Wanessa Camargo abre o jogo sobre participação no BBB24

Wanessa Camargo abriu o jogo sobre a sua participação no BBB24 e revelou se sente algum arrependimento em ter topado o convite para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

A cantora acabou desclassificada do reality show após uma confusão com Davi Brito, campeão da edição. Na ocasião, ele foi ao confessionário reclamar que se sentiu agredido pela artista.

Em entrevista à Quem, Wanessa falou sobre a experiência. Logo após deixar o programa, a filha de Zezé compôs a música Caça Like, lançada no dia da final do BBB24.

“[Participar do programa] Foi uma experiência transformadora, sem dúvidas, um turbilhão de emoções, mas saí fortalecida no fim. Não tem como não evoluir. Passei e ainda estou passando por um processo intenso de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Aos poucos estou vendo o impacto disso na minha arte na medida que estou retornando para o estúdio e produzindo um novo material”, contou.

Sobre ter aceitado participar do reality show, Wanessa revelou que não houve arrependimento.

“No fim do dia, só eu sei o que senti quando estava lá e o que me motivou a aceitar o convite. Eu acho que eu precisava passar por tudo o que passei para chegar no caminho que eu estou hoje”, avaliou.

E completo: “Reconheço minhas virtudes e principalmente minhas falhas. Estou aprendendo, estudando, evoluindo… Não é do dia para a noite, mas estou confiando no processo. Estou dando tempo ao tempo. Então foi uma experiência incrível que me deu várias memórias maravilhosas lá dentro e aqui fora. Abriu a minha cabeça e sou grata por isso”, afirmou.

Wanessa Camargo ainda pontuou que sua rede de apoio foi essencial para ela se reerguer após a desclassificação no programa.

“Minha família de fato foi o meu maior alicerce. Sem o apoio deles logo quando saí não sei como teria sido. Também conto com alguns amigos incríveis que se mostraram presentes no meu particular, seja pessoalmente ou até em mensagens constantes tão queridas e cheias de empatia”, afirmou.