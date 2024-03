Água com limão e zero carboidratos: veja detalhes da dieta de Gisele

Em tradução para o português, o termo alemão “uber”, usado para designar a brasileira Gisele Bündchen, significa “acima”. Não há como negar: a modelo representa muito bem esse papel. Além de uma carreira nas passarelas marcada por sucesso, ela é referência quando o assunto é um estilo de vida saudável.

Recentemente, o modelo revelou, em entrevista à jornalista Renata Capucci, alguns detalhes de sua dieta.

Gisele Bündchen diz que está “melhor aos 43 anos do que aos 23” A conversa aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, em ocasião do lançamento do livro Nutrir: receitas simples para corpo e alma, de autoria de Gisele e que será vendido a partir de abril.

“A nossa saúde é a nossa maior riqueza. Como a gente se alimenta é muito importante, porque o nosso alimento é o combustível do nosso corpo. Eu era a pessoa que comia pior que eu conheço. Eu só comia porcaria”, confessou a loira.

Anteriormente, em conversa com a revista Vogue, ela já admitiu que bebia vinho e até café, hábito que prejudicava sua imunidade e foi abolido da rotina. De vez em quando, ela se permite comer um docinho.

No entanto, em geral, Gisele prioriza um cardápio com muitos legumes e verduras orgânicos, em todas as suas refeições, colhidos diretamente do seu jardim. Duas vezes por ano, pratica um protocolo detox.

Além disso, outros detalhes de sua dieta são:

Água com limão em jejum

Gisele confessa que o intuito, aqui, é equilibrar os níveis alcalinos do corpo e colocar o sistema digestivo para trabalhar a todo vapor.

Café da manhã reforçado

Seguido do shot, ela aposta em um suco à base de ervas e em um smoothie bem nutritivo,

elaborado com frutas frescas no liquidificador.

Depois, come frutas frescas, ovos, abacate, pão sem glúten e manteiga de coco. Aos finais de semana, panquecas de aveia também incrementam o menu.

Frutas à vontade

Colhidas diretamente do pomar orgânico da casa, frutas como morangos, mirtilos e kiwi estão sempre nas receitas da modelo.

Zero carboidratos refinados

Farinha branca e açúcar são dois ingredientes que não encontramos na casa da famosa. Para substituir esses itens, ela opta por grãos integrais, como quinoa, milho, arroz integral e feijão.

Carne vermelha com parcimônia

Eventualmente, a ubermodel confessou ingerir carne vermelha com moderação, limitado a uma vez por mês. Salmão selvagem e cortes mais magros, como pato e frango orgânicos, compõem o menu.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica