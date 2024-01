Bolsa cai forte com dúvida sobre MP da Reoneração; dólar vai a R$ 4,90

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, encerrou o pregão desta terça-feira (9/1) em baixa, com os investidores dividindo as atenções entre o noticiário econômico em Brasília e a divulgação de dados oficiais de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, prevista para esta semana.

Ao fim do segundo pregão da semana, o Ibovespa recuou 0,74%, aos 131.446,59 pontos.

No pregão desta terça, o índice sofreu influência negativa dos papéis da Petrobras e da Vale, que estão entre os mais negociados e tiveram desempenho ruim. As ações da Petrobras recuaram quase 1%, e a Vale caiu 1,4%.

Na véspera, o principal índice da Bolsa fechou em alta de 0,3%, aos 132,4 mil pontos.

Os investidores acompanham as negociações entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), líderes partidários e o governo federal em torno da Medida Provisória (MP) da reoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia.

No fim do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a MP que prevê a reoneração gradual da folha de pagamento para 17 setores.

Antes disso, o Congresso Nacional havia aprovado uma lei em sentido contrário, para prorrogar a desoneração desses setores até 2027. No entanto, Lula vetou o dispositivo, e o Congresso derrubou o veto.

A MP já começou a valer a partir da publicação, mas o Congresso deve avaliar o texto em 120 dias a partir de fevereiro, quando acaba o recesso parlamentar.

Mesmo com a interrupção dos trabalhos, Pacheco aproveitou as solenidades contra os ataques de 8 de janeiro de 2023, que completaram um ano, para se reunir com líderes e iniciar o debate sobre o tema. Segundo o presidente do Senado, o futuro da MP só será definido após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Inflação no Brasil e nos EUA Os investidores aguardam com grande expectativa a divulgação dos índices de inflação no Brasil e nos EUA, que está programada para quinta-feira (11/1).

De acordo com o Relatório Focus, do Banco Central (BC), divulgado na segunda-feira (8/1), os analistas do mercado esperam que a inflação no país tenha encerrado 2023 em 4,47%.

Segundo o Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta de inflação para o ano passado era de 3,25%. Como há um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, a meta será cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. O mercado espera, portanto, que a inflação tenha ficado dentro da meta em 2023.

Dólar sobe O dólar, por sua vez, manteve uma trajetória de alta desde o início da sessão desta terça-feira.

A moeda americana terminou o dia registrando alta de 0,69%, negociada a R$ 4,904.

No dia anterior, o dólar ficou estável, oscilando negativamente 0,02%, cotado a R$ 4,871.