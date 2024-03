Agustin alerta seguidores sobre golpe do perfume de Bolsonaro

Maquiador e influencer diz que diz páginas falsas estão anunciando o produto, que só é vendido no site oficial dele

Da esq. para dir.: a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o dono da Loja do Divo, Agustin Fernandez reprodução/Instagram @agustinofficial – 14.mar.2024

PODER360 16.mar.2024 (sábado) – 20h24



O maquiador e influencer Agustin Fernandez postou em seu perfil no Instagram um aviso para seus seguidores não caiam em golpes de sites que dizem vender o perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em seu post, o maquiador alerta que o perfume só será vendido em seu site oficial e que os interessados em adquirir o perfume não devem entrar em outros portais de anunciam o produto. Agustin também disse que seus advogados foram acionados para processar páginas que anunciam o perfume.

O perfume de Bolsonaro esgotou depois de 6 horas de pré-venda na 5ª feira (14.mar.2024). O produto é vendido a R$ 197 e será lançado oficialmente em 21 de março, data do aniversário de 69 anos do ex-chefe do Executivo.