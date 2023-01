Airbnb elege Salvador e Porto Seguro entre os 10 destinos em alta em 2023

A plataforma de hospedagens Airbnb divulgou em seu site uma lista com destinos em alta para viagens internacionais em 2023. Foram relacionadas 10 cidades, entre as quais três brasileiras. Florianópolis aparece na sétima posição, seguida por Porto Seguro. Salvador figura em décimo lugar.

O Airbnb é uma plataforma que coloca em contato viajantes em busca de hospedagem e pessoas quem têm uma acomodação para alugar. Segundo a divulgação, a lista das 10 cidades foi feita a partir de pesquisas com usuários no primeiro trimestre de 2022 para check-ins futuros em 2023.

A cidade que ficou em primeiro lugar é Málaga, na Espanha. A lista é composta ainda por três cidades australianas (Sydney, Melbourne e Perth), duas neozelandesas (Aucklan e Queenstown) e uma tailandesa (Bangkok).

Verão

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), vinculada ao Ministério do Turismo, destacou – em nota publicada no seu site – o levantamento realizado pela plataforma.

“As três cidades praianas brasileiras estão inseridas na estratégia de promoção da Embratur para o verão. Em novembro, a agência lançou a campanha ‘Venha viver o calor do Brasil’, visando atrair turistas de países vizinhos, como Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia, Peru e Panamá. A campanha segue em veiculação”, registra o texto.