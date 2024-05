Bancos adotam medidas para ajudar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

A Febraban divulgou medidas adotadas pelos bancos para ajudar os afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Entre as ações estão a suspensão temporária do pagamento e a renegociação de dívidas. Os bancos participantes incluem Itaú, Bradesco, Santander, BTG Pactual, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Além disso, foram tomadas medidas como a liberação do “saque calamidade” do FGTS, auxílio para funcionários e familiares, abertura de agências para doações e orientações para equipes de seguros. As instituições financeiras expressaram solidariedade às vítimas e suas famílias, manifestando pesar pela situação enfrentada. A Febraban e os bancos realizaram doações diretas no valor de R$ 6 milhões para auxiliar no socorro aos moradores atingidos pelas chuvas. No ano anterior, em 2023, já haviam destinado R$ 4 milhões para ajudar os moradores após um ciclone extratropical atingir o Estado.

