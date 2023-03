AL: bandido furta celular ao perguntar “que horas são” para a vítima

Um homem furtou um celular, na noite dessa segunda-feira (27/3), após pedir para a vítima informar o horário. O caso aconteceu em Arapiraca, município de Alagoas. Assaltante foi encontrado pela polícia e preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima acionou os policiais e relatou aos mesmos que o suspeito tomou o celular de sua mão e saiu correndo, após ter perguntado: “que horas são?”.

A polícia ouviu a descrição de como era o suspeito e começou as buscas. Os militares encontraram um indivíduo que batia com as características na Praça Lions. O mesmo foi abordado e logo localizaram o celular da vítima.

