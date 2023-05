Rihanna e Asap Rocky revelam nome do primeiro filho

O primeiro filho de Rihanna e A$AP Rocky conquistou os fãs do casal de artistas desde a confirmação da gravidez da cantora. Nascido no dia 13 de maio de 2022, o primogênito do casal leva o nome de um rapper estadunidense.

Nomeado RZA Athelson Mayers, o filho de Rihanna e A$AP Rocky é uma homenagem a Robert Diggs, o RZA, líder do grupo de hip hop Wu-Tang Clan.

Formado por RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U- God, Masta Killa e Ol ‘Dirty Bastard, o Wu-Tang Clan surgiu em 1989 e até então é considerada uma das principais referências do gênero musical.

Segundo informações do Daily Mail, o nome do meio do filho do casal, “Athelson”, vem do do rapper A$AP Rocky, o pai da criança.

A cantora está grávida do segundo filho.

Rihanna: carreira e maternidade

Agora empresária no ramo da beleza, a cantora teve que aprender a conciliar a carreira com a maternidade.

“Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família de três. É uma loucura. E oh, meu Deus, esses primeiros dias são insanos. Você não dorme. De forma alguma. Nem se você quisesse”, descreve a cantora sobre a experiência dos primeiros dias sendo mãe.

“Voltamos para casa, não tinha ninguém. Éramos apenas nós como pais e nosso bebê. Cara, você é um zumbi na maior parte”, relata Rihanna para a Vogue.