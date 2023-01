Alana canta Gonzaguinha no Teatro Sesi Rio Vermelho

Revisitar e divulgar a obra de Gonzaguinha é a proposta da cantora Alana, que interpreta músicas do filho de Luís Gonzaga no show que apresenta nesta quarta (18), às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

A música de Gonzaguinha sempre foi uma referência para Alana, que é nNatural de Juazeiro do Norte, no ceará, mas vive em Salvador há 11 anos, onde despertou para a música e começou a trilhar o seu caminho musical. Acostumada a cantar nos eventos de amigos e festas de família, decidiu estudar violão em 2018, de forma terapêutica, para encarar os desafios da profissão de advogada.

“Meu professor de violão na época me incentivou a me dedicar ao canto e segui o conselho dele. Fiz a seleção do curso de extensão da Ufba e entrei em 2019. Cursei 2 semestres e aí veio a pandemia. No isolamento, consegui me dedicar muito mais à música”. Decidida a fazer a transição de carreira, de advogada a compositora, Alana segue trilhando o seu caminho, levando para o palco as suas inspirações, que passam por Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, principalmente, além de Elis Regina, Amelinha, Alceu Valença, Belchior, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso e Rita Lee.

O repertório do show traz canções já eternizadas, como Sangrando, Explode Coração, Nunca Pare de Sonhar, e também algumas pouco conhecidas do grande público. Para Alana, “a obra de Gonzaguinha é necessária”. Acompanham a cantora os músicos Ari Santos (violão), Rafael Santana (percussão) e Cicinho de Assis (sanfona).

SERVIÇO: Alana canta Gonzaguinha | quarta (18), 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho | Ingressos: R$ 40 / R$ 20, à venda no local e no Sympla.