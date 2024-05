Lula diz que Padilha “briga com Lira”, mas vai unir bancadas pelo RS

Em visita ao Sul, o presidente comenta sobre o atrito entre o ministro e o presidente da Câmara ao lado de ambos

Lula (foto) durante a sua 2ª viagem ao Estado depois da tragédia das chuvas Reprodução/Canal Gov – 5.mai.2024

PODER360 5.mai.2024 (domingo) – 19h57



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mencionou neste domingo (5.mai.2024) o atrito entre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante entrevista sobre as ações para a reconstrução do Rio Grande do Sul depois das chuvas que o atingem o Estado desde 28 de abril.

“O nosso companheiro Alexandre Padilha, que parece que briga com Lira, que parece que briga com [Rodrigo] Pacheco [PSD-MG]. Mas é nosso coordenador político, que vai tentar juntar bancada e ver o que é possível fazer”, disse Lula. A declaração foi dada na presença dos presidentes da Câmara e do Senado, que estão no Rio Grande do Sul. Além deles, uma comitiva do governo federal, com ministros, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), participaram.

Assista (54s):

No início de abril, a tensão entre Lira e Padilha se acentuou. O presidente da Câmara disse que o ministro é “incompetente” e responsável por plantar “notícias falsas” sobre o Congresso. Depois do comentário sobre Padilha, Lula saiu em defesa do ministro. Em discurso, disse que o manteria no cargo “só por teimosia”.

Mais recentemente, ambos sinalizaram um arrefecimento da situação. Padilha disse que não rompeu seu diálogo com Lira e o deputado afirmou que reconhece seus “erros e acertos” em sua relação com o ministro.

Apesar de citado também na fala de Lula, o presidente do Senado se manteve distante do estranhamento. O senador já afirmou que tem “afeição e simpatia” por Padilha e que era necessário evitar “esse tipo de problema”.