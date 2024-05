Defesa de motorista do Porsche diz que ele se entregará nesta segunda se sua segurança for garantida

A defesa do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, solicitou ao juiz que ele seja encaminhado para a Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. A prisão preventiva do empresário foi determinada pela Justiça após ele se envolver em um acidente fatal na zona leste de São Paulo, onde bateu com um Porsche na traseira de outro veículo, resultando na morte do condutor. Considerado foragido desde a visita da Polícia Civil à sua residência, Sastre Filho é procurado pelas autoridades. O advogado do réu, Jonas Marzagão, justificou o pedido de encaminhamento para Tremembé devido à grande repercussão do caso na mídia. A penitenciária no interior de São Paulo é conhecida por abrigar presos famosos. A defesa pretende discutir a solicitação com o juiz responsável pelo processo.

Sastre Filho, segundo a defesa, comprometeu se a se entregar à Justiça assim que for garantida sua segurança. Ele é acusado de homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima, crimes que podem resultar em uma pena superior a 20 anos de prisão, caso seja condenado. O empresário dirigia o Porsche Carrera acima do limite de velocidade quando colidiu com um Renault Sandero, causando a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. Após a expedição do mandado de prisão, a polícia esteve na residência de Sastre Filho, mas não o encontrou. Os pedidos anteriores de prisão foram negados, mas o Ministério Público recorreu e obteve sucesso.