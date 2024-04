Alckmin dá razão a Lula sobre cobrança de agilidade e publica meme como papa-léguas

Foto: Reprodução/Redes sociais

Geraldo Alckmin publica montagem como papa-léguas 23 de abril de 2024 | 16:18

O vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, brincou nas redes sociais sobre a cobrança recebida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (22) para que seja mais ágil. E concordou com o mandatário.

No perfil no X (ex-Twitter), Alckmin publicou nesta terça (23) uma montagem em que aparece como o personagem de desenho animado Papa-Léguas e um balão de fala: “o presidente Lula pediu para acelerar. Pé na tábua!”

Na legenda, o vice-presidente desenvolveu a ideia. Disse que quatro anos parecem ser muito tempo, mas passam rápido. Ele elencou conquistas do governo Lula: aprovar um novo arcabouço fiscal, a reforma tributária e retomar uma série de políticas sociais que estão diminuindo a pobreza, aumentando a renda e criando empregos no Brasil. Mas que ainda há muito a ser feito.

“Ele tem toda razão de cobrar de seu governo empenho para acelerar as negociações com o Congresso”, disse.

Alckmin também afirmou que tem dialogado diariamente com o Congresso. “Parlamentares estão nos ajudando a negociar a aprovação de projetos estruturantes. Somente este ano foram 52 reuniões, com 75 parlamentares. O melhor está por vir!”, concluiu.

As declarações de Lula foram dadas durante cerimônia no Palácio do Planalto para o lançamento de programa de concessão de crédito a empresários e pessoas inscritas no CadÚnico, base de dados do governo federal para o pagamento de programas sociais.

Lula pediu que o vice-presidente seja “mais ágil”. Também pediu que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixe de ler livro e passe mais tempo discutindo com parlamentares.

Ana Pompeu, Folhapress

