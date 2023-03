PF intima Bolsonaro a depor sobre joias da Arábia Saudita em 5 de abril

Ex-presidente chega ao Brasil nesta quinta-feira, 30, após três meses nos Estados Unidos

Expectativa é que o político explique sobre a origem e o destino das pessoas, que deveriam fazer parte do acervo público da Presidência da República



A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a depor sobre os três conjuntos de joias recebidos da Arábia Saudita no dia 5 de abril. Quem também será ouvido é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. O ex-mandatário deve dar explicações sobre a origem e o destino dos itens, que deveriam fazer parte do acervo público da Presidência da República. Como a Jovem Pan mostrou, a defesa do ex-chefe do Executivo entregou na última sexta-feira, 24, um dos estojos recebidos pela comitiva do Ministério de Minas e Energia de autoridades da Arábia Saudita. A devolução, realizada pelo advogado Paulo Cunha Bueno em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Brasília, aconteceu após o Tribunal de Contas da União (TCU) decidir que apenas itens de pequeno valor e de caráter pessoal devem ser incorporados ao acervo privado do presidente da República.

O caso das joias enviados pelo regime saudita foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo. O primeiro conjunto de joias, avaliados em R$ 16,5 milhões, foi apreendido pela Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos Os itens valiosos, presente do príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, entraram no Brasil em outubro de 2021, com a comitiva do Ministério de Minas e Energia, após o ex-ministro Bento Albuquerque participar de um evento do governo saudita. O ex-presidente desembarcará no aeroporto de Brasília nesta quinta-feira, 30, após três meses nos Estados Unidos. Ele será recebido pela esposa, Michelle Bolsonaro, e deve participar de um café da manhã com parlamentares do Partido Liberal.

