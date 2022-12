Alckmin define nomes para presidência da Apex e Comércio Exterior

Ex-governador do Acre e funcionária de carreira assumem as respectivas pastas por indicação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin 30/12/2022 17:47, atualizado 30/12/2022 17:47

Hugo Barreto/Metrópoles

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) anunciou, nesta sexta-feira (30/12), os primeiros nomes para a compor sua equipe no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Para a presidência da Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex), o escolhido foi Jorge Viana, ex-governador do Acre. A secretaria de Comércio Exterior (Secex) ficará com a servidora de carreira Tatiana Prazeres.

Jorge Viana foi prefeito de Rio Branco; governador do Acre por dois mandatos nos anos de 1999 a 2006; e depois, em 2011, foi eleito senador. Viana é engenheiro florestal formado pela Universidade de Brasília (UnB) e professor de gestão pública.

Do outro lado, a Secex ficará com Tatiana Prazeres, servidora de carreira do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e ocupou o posto de secretária da Secex entre 2011 e 2013.

Tatiana possui graduação em Direito e em Relações Internacionais; é mestre em Direito pela UFSC e doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB).

Os dois nomes foram os primeiros da equipe de Alckmin ligada ao MDIC. O cargo na Secretaria Executiva do ministério ainda não foi anunciado também. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), também vinculado à pasta, será chefiado pelo economista Aloizio Mercadante. O nome de Mercante foi anunciado antes mesmo da confirmação do vice-presidente no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

