Alckmin diz a Macron que acordos comerciais são “ganha-ganha”

Fala do ministro foi em fórum Brasil-França na Fiesp nesta 4ª; no evento, francês afirma que acordo UE-Mercosul é “péssimo”

Para Macron, o acordo está desatualizado e “precisa ser renegociado do zero”; na imagem, o vice-presidente Geraldo Alckmin Divulgação/Cbic – 12.dez.2023

27.mar.2024 (quarta-feira)



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse, nesta 4ª feira (27.mar.2024), que as parcerias entre blocos econômicos devem produzir ganhos para ambos os lados.

“Fizemos um acordo com Singapura e temos conversas com a União Europeia e EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre). O presidente Lula sempre fala que tem que haver reciprocidade. É um ganha-ganha. Nós conquistamos o mercado, nós abrimos o mercado”, afirmou Alckmin.

O vice-presidente participou da abertura do Fórum Econômico Brasil-França realizado na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), na capital paulista. O presidente da França, Emmanuel Macron, que está no Brasil, também participou do evento.

Em sua fala, realizada logo depois do discurso de Alckmin, o francês classificou o acordo entre a União Europeia e o Mercosul como “péssimo”. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é favorável.

Segundo Macron, o atual acordo está sendo negociado há mais de 20 anos e não foi atualizado, para incluir, por exemplo, temas como o clima. Para ele, o acordo “precisa ser renegociado do zero”.

“O Mercosul é um péssimo acordo como ele está sendo negociado agora. Esse acordo foi negociado há 20 anos. Eu não defendo esse acordo. Não é o que queremos”, disse. “Deixemos de lado um acordo de 20 anos atrás e construamos um novo acordo, mais responsável, prevendo questões como o clima e a reciprocidade”, afirmou.