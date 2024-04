HÁ 20 ANOS – O governo acabou. Mas faltam dois anos para que saia

19:42

Dois empresários paulistas, que querem ver Lula pelas costas, conversam de madrugada por telefone. O que discou, diz:

– Tenho uma ótima notícia e outra ruim.

– Me dê a ótima primeiro.

– O governo Lula acabou…

– Não é possível. Você está brincando comigo…

– É sério, acabou.

– Maravilha! Agora me dê a má notícia.

– Lula ainda vai levar mais dois anos e pouco para sair de onde está.

—

19:34

Divagações ao cair da noite:

Para que serve a demora quanto ao anúncio do novo salário mínimo? Serve para o seguinte:

a) Se o salário ficar pertinho dos 270,00 se dirá que o presidente brigou até o fim e conseguiu extrair de Antonio Palocci, ministro da Fazenda, o maior reajuste possível; b) Se o salário ficar mais para perto dos 260,00 se dirá que o presidente brigou até o fim – mas que não deu. Você sabe. O equilíbrio das contas públicas é o mais importante. Nada pior do que o retorno da inflação. O pobre é quem perde mais com a inflação. O rico sabe se defender dela, etc e tal… Há uma possível terceira explicação para tanta demora: a mania deste governo de fazer assembleias para tudo. Ou de deixar para resolver tudo na última hora.

Acho que é uma mistura de malandragem (para que se diga que Lula brigou até onde deu) com a reconhecida dificuldade deste governo de decidir alguma coisa.

—

18:31

13 é o número do PT.

A taxa de desemprego das seis maiores regiões metropolitanas do país atingiu 12,8% da população economicamente ativa. Se bater nos 13% será sopa no mel para os marqueteiros da oposição.