Alckmin diz que atrito com Congresso é “harmonia agitada”

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu que o governo federal possui uma relação harmônica, mas “agitada” com o Congresso Nacional, após atrito entre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

O político participou de um evento nesta quarta-feira (17/4) que celebra os 50 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a China. A cerimônia foi promovida pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), em parceria com a Academia Chinesa de Ciências Sociais (CASS), em Brasília.

“O Judiciário tem sua tarefa, tem sua responsabilidade como guardião da constituição brasileira, e por consequência da democracia. O Legislativo tem o papel extremamente importante na definição das leis, discussão da superioridade do país e o Executivo é o executor das tarefas em nível federal”, pontuou.

Geraldo Alckmin enfatizou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é construído por meio do diálogo e destacou a importância dessa relação para propostas importantes como a reforma tributária, aprovada no ano passado.

“O governo do presidente Lula é o governo do diálogo”, definiu.

E elogiou: “Quero celebrar o bom trabalho conjunto que foi a reforma tributária, ninguém imaginava no primeiro ano de governo aprovar uma reforma. (…) Ninguém precisa pensar igual, mas é importante trabalhar junto pelo Brasil”, reforçou Alckmin. “Sempre tem [harmonia], ela é agitada, mas tem”, completou.

Padilha x Lira Na última semana o presidente da Câmara criticou o trabalho do ministro das Relações Institucionais após a aprovação da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro.

“Essa notícia hoje, que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, incompetente. Não existe partidarização, eu deixei bem claro que ontem a votação era de cunho individual, cada deputado é responsável pelo voto que deu. Não tem nada a ver”, disparou Lira contra Alexandre Padilha.

Participação de Alckmin em evento O evento teve como tema central “cooperação para um mundo sustentável”. Além de Alckmin, estiveram presentes o segundo Gedeão Silveira Pereira, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); José Pio Borges, da CEBRI; embaixador Eduardo Paes Saboia e a senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina.

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex/Mdic), as exportações brasileiras para a China atingiram a marca de US$ 104 bilhões no ano passado.