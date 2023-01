Vem aí! MAM comemora 75 anos e celebra obra de Arcangelo Ianelli

O ano de 2023 será de festa no Museu de Arte Moderna de São Paulo! A instituição comemora 75 anos de história e o Jardim de Esculturas, três décadas.

“A programação do primeiro semestre de 2023 do MAM São Paulo irá enfatizar os 75 anos do Museu”, diz Cauê Alves, curador-chefe do Museu. “O Jardim de Esculturas do MAM completa 30 anos, e esse espaço de relação direta com o Parque Ibirapuera será ativado com diversas propostas artísticas e educativas.”

Em fevereiro, o museu apresenta uma grande retrospectiva de Arcangelo Ianelli (1922-2009), que teve uma relação próxima ao MAM, com participação no 5º Panorama da Arte Brasileira e atuação, nos anos seguintes, no conselho e comitê artístico da instituição. Dialogando com a obra do artista, está prevista a mostra coletiva “Diálogos com cor e luz”, com trabalhos de nomes como Tomie Ohtake e Mira Schendel.

O museu recebe ainda projetos das artistas contemporâneas Ana Teixeira e Shirley Paes Leme, além de uma mostra coletiva que discute a relação entre arte e natureza.

Confira os detalhes da programação:

Arcangelo Ianelli 100 anos – o artista essencialDe fevereiro a maio

A programação do Museu se inicia com homenagem ao centenário do pintor, escultor, desenhista e ilustrador brasileiro Arcangelo Ianelli (1922-2009). Com curadoria de Denise Mattar, a exposição traz ao público um recorte essencial da obra de Ianelli, com trabalhos emblemáticos de sua trajetória, além de remontar parte de seu ateliê no espaço expositivo.

Diálogos com cor e luzDe março a de maio

Com obras do acervo do museu, a exposição traz trabalhos de artistas que foram contemporâneos de Arcangelo Ianelli (1922-2009), como Wega Nery, Manabu Mabe, Maria Leontina, Tomie Ohtake, Mira Schendel, Takashi Fukushima e Yolanda Mohali. A exposição irá tratar de questões como a busca da síntese, a sensibilidade cromática e os campos de vibração de luz que permeiam o trabalho desses artistas.

A biblioteca de Aracy do Amaral – referências e exposiçõesDe março a julho

Em 2022, a crítica e curadora Aracy Amaral doou ao MAM mais de 700 publicações que faziam parte de sua biblioteca. O museu apresenta uma exposição inédita do conjunto construído por Aracy ao longo de sua vida, além de reunir e expor materiais de sua produção vinculada à instituição.

Shirley Paes LemesDe março a maio

A Sala de Vidro receberá um trabalho da artista Shirley Paes Leme. Ao longo dos seus quarenta anos de carreira, a artista tem explorado diferentes suportes, como instalação, vídeo, desenho, escultura e gravura. Em trabalhos recentes, a literatura tem sido sua fonte de inspiração, transformando palavras em esculturas.

Ana TeixeiraDe março a maio

O Projeto Parede, que ocupa o corredor do museu, receberá uma obra da artista Ana Teixeira. Os trabalhos de Ana partem de uma ação coletiva de troca com o outro e tem intensa relação com a literatura.

Elementar: fazer comDe junho a agosto

A mostra propõe uma reflexão sobre os elementos básicos que compõem o planeta: ar, terra, água e fogo. Com obras do acervo do museu, a proposta é discutir a relação entre arte e natureza, os impactos da ação humana sobre o planeta e as possibilidades de construirmos juntos um mundo melhor.

Museu de Arte Moderna: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n° – Vila Mariana. Ter./dom.: 10h/17h30. Ingresso: R$ 25 (dom.: grátis). Site: mam.org.br.