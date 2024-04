Alckmin é diagnosticado com covid

Vice-presidente e ministro da Indústria está bem e com sintomas leves, segundo assessoria

Alckmin não terá compromissos públicos na 2ª feira (1º.abr.2024) Sérgio Lima/Poder360 03.mai.2023

PODER360 31.mar.2024 (domingo) – 21h26



O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Indústria) foi diagnosticado com covid-19. Ficará afastado dos compromissos na 2ª feira (1º.abr.2024). A assessoria do político afirmou que ele está bem e com sintomas leves. A informação foi divulgada neste domingo (31.mar.2024).

Por ora, só os trabalhos de 2ª feira estão cancelados. Alckmin ficará em casa para recuperação, conforme pedido médico, segundo a assessoria.

