Alckmin nega mal-estar do PSB com o governo

Vice diz que esvaziamento do partido na Esplanada não foi um problema e que disputa com o PT pela prefeitura de SP é natural

Alckmin (foto) também afirmou que uma fragmentação partidária é “muito ruim” e defendeu reforma política reprodução/YouTube @CanalGov – 22.jan.2024

PODER360 24.jan.2024 (quarta-feira) – 19h02



O vice-presidente e ministro do MDIC (Indústria, Comércio e Serviços), Geraldo Alckmin (PSB), negou nesta 4ª feira (24.jan.2024) que haja qualquer mal-estar entre seu partido e o governo federal. O ministro disse que a relação entre o PSB e o PT é boa, mas defendeu que a fragmentação partidária é ruim.

“Essa fragmentação partidária é muito ruim. Ela enfraqueceu todos os partidos -não foi só o PSB- e exacerbou o personalismo. É preciso uma reforma política, que eu sempre defendi. […] Na política, não se obriga, se conquista, e o presidente Lula é o homem do diálogo. Quem acreditaria que, não tendo maioria, aprovaria a reforma tributária, há 40 anos aguardada? Foi o diálogo que levou a essa conquista”, disse em entrevista à GloboNews.

Nos últimos meses, o PSB sofreu com um esvaziamento do espaço que tinha na Esplanada. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), assumirá no próximo mês uma vaga no Supremo Tribunal Federal e foi substituído por Ricardo Lewandowski (sem partido). Segundo Alckmin, a perda do ministério não foi motivo de desavenças: “O PSB está feliz porque teve seu ministro escolhido como ministro da Suprema Corte”.

Durante reforma ministerial no ano passado, o ex-ministro de Portos e Aeroportos Márcio França (PSB) foi retirado do cargo para dar lugar a Silvio Costa Filho (Republicanos), em uma busca de apoio do Centrão ao governo. O próprio cargo de Alckmin no MDIC também foi cogitado para troca.

Há ainda a especulação sobre uma insatisfação do PSB por causa de pressão do governo federal para tentar desmobilizar a candidatura da deputada Tábata Amaral (PSB) na prefeitura de São Paulo. Para o cargo, o PT apoia Guilherme Boulos (Psol), que tem como vice Marta Suplicy (PT). Marta, convencida por Lula, retornou ao Partido dos Trabalhadores no início deste ano para participar da disputa.

Sobre isso, Alckmin disse que PT e PSB são aliados, mas nem sempre estarão juntos, como é o caso da disputa em São Paulo. “O PT é um partido. O PSB é outro. Tem muitas cidades em que vamos estar juntos. Em que um apoia o outro. Tem outras em que vamos disputar no 1º turno, que é o caso de São Paulo e outras. Isso é natural num quadro pluripartidário”, disse.