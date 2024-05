Prefeitura decreta racionamento de água em Porto Alegre

Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, está passando por uma crise de abastecimento de água, afetando aproximadamente 85% de sua população. Esta situação foi precipitada por temporais que causaram o desligamento de cinco das seis estações de tratamento de água da cidade, devido a inundações e cortes de energia elétrica. Atualmente, a estação de Belém Novo é a única que continua operando, ainda que com capacidade limitada. O prefeito Sebastião Melo fez um apelo à população para economizarem água e evitar usos não essenciais, como a lavagem de carros e calçadas. A crise se agravou com a persistência de bairros inundados e o risco de choques elétricos, que levaram ao desligamento de bombas de água. Em resposta, a prefeitura emitiu um decreto, publicado no Diário Oficial, que restringe o uso de água exclusivamente para consumo essencial, solicitando a colaboração dos moradores para evitar um desabastecimento total. O prefeito também sugeriu que aqueles que têm a possibilidade de se deslocar para outras localidades, o façam.

A qualidade da água também se tornou uma preocupação, com a Diretoria de Vigilância em Saúde alertando que as fontes públicas de água estão contaminadas e não são seguras para consumo humano. A presença de coliformes fecais e outras bactérias torna a água imprópria, recomendado o consumo de água engarrafada e a utilização da água das fontes apenas para fins de limpeza e descarga de vasos sanitários. Diante dessa situação, houve apelos para doações com intuito de ajudar a população afetada, com os Correios em São Paulo e outras entidades organizando coletas de donativos para o Rio Grande do Sul.