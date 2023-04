Alckmin rechaça rumores sobre reforma ministerial após racha do União Brasil e desfiliação de ministra

Presidente interino disse que cargo de ministro é de confiança do mandatário; chefe do Turismo, Daniela Carneiro apresentou pedido ao TSE

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Presidente interino, Geraldo Alckmin, em reunião pelos 100 dias do Governo Lula 3



O presidente interino Geraldo Alckmin (PSB) negou nesta quarta-feira, 12, que haja uma discussão a respeito de uma reforma ministerial. A fala acontece em meio à desfiliação de Daniela Carneiro, chefe do Ministério do Turismo, do União Brasil. Apesar de não ter citado a ministra, a resposta de Alckmin veio após ser questionado sobre a manutenção dela no cargo – uma vez que Daniela foi uma das três indicadas pelo partido de Luciano Bivar. “Não tem nenhuma história de reforma ministerial. Cargo de ministro é responsabilidade e, de outro lado, é confiança do presidente da República. Não tem nenhuma discussão de reforma ministerial”, afirmou em conversa com jornalistas após evento da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base.

Como a Jovem Pan mostrou, Daniela Carneiro solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a desfiliação do União Brasil em 6 de abril. Além da ministra, os deputados federais Chiquinho Brazão, Dani Cunha, Juninho do Pneu, Ricardo David e Marcos Soares – todos do Rio de Janeiro – também apresentaram seus pedidos de desfiliação. Os desentendimentos teriam começado após o vice-presidente do partido, Antônio Rueda, articular para tirar o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, esposo de Daniela Carneiro, do comando do diretório fluminense. Com a movimentação, no mesmo dia, Waguinho se filiou ao Republicanos e tomou posse como presidente estadual do partido no Rio.