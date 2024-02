Mulher depreda loja na Bahia e xinga dona judia: “Assassina”

Vídeo mostra pessoa sendo contida e levada para fora de estabelecimento; empresária também foi chamada de “maldita sionista”

Imagens que circulam nas redes sociais mostra mulher depredando loja, ofendendo dona e sendo contida por ao menos 3 homens Reprodução/redes sociais

A Polícia Civil da Bahia abriu um inquérito para investigar um possível ato de antissemitismo em Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro (BA). Vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher não identificada depredando uma loja e chamando a pessoa que filma a cena de “assassina de crianças” e “maldita sionista”. Ela é contida por 3 homens e levada para fora do estabelecimento.

A agressão aconteceu na 6ª feira (2.fev.2024).

A pessoa que está filmando e sendo ofendida pela mulher é Bertha Breslauer. Ela é dona do estabelecimento depredada em Arraial d’Ajuda. Enquanto é xingada, ela diz que é judia e chama a agressora de antissemita. “Olha o que uma antissemita fez na minha loja, eu estou tremendo, a doida entrou na minha loja gritando por eu ser judia”, diz Breslauer no vídeo.

A polícia apura os crimes de racismo, ameaça, dano e lesão corporal. Também disse que realiza diligências para tentar identificar quem é a mulher que aparece nas imagens. Leia a íntegra do comunicado (PDF – 39 kB).

Breaslauer registrou um boletim de ocorrência e gravou um vídeo depois disso. Falou que a agressora depredou sua loja e a agrediu pelo fato de ela ser judia: “Ela disse que sou assassina de criancinha, eu não mato nem pernilongo. Disse que vai vir me pegar só pelo fato de eu ser judia”.

CONIB SE MANIFESTA A Conib (Confederação Israelita do Brasil) e a Sociedade Israelita da Bahia lamentaram o caso e pediram punição: “Uma agressão covarde, antissemita, que deve ser investigada como crime de ódio e seguir o seu devido processo legal”.

Leia a íntegra da nota:

“A Conib e a Sociedade Israelita da Bahia denunciam a repugnante agressão contra uma comerciante judia em Arraial da Ajuda, na Bahia, pelo simples fato de ela ser judia. Uma agressão covarde, antissemita, que deve ser investigada como crime de ódio e seguir o seu devido processo legal. A Conib vem pedindo moderação e equilíbrio às nossas lideranças para não importarmos o trágico conflito em curso no Oriente Médio. O antissemitismo deve ser condenado por todos, e sua explosão nos últimos meses aqui no Brasil e no mundo é consequência de visões odiosas e distorcidas sobre Israel e judeus manifestadas por personalidades e distribuídas pelas redes sociais. Isso precisa acabar para evitarmos consequências ainda mais graves”.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS Os vídeos foram amplamente divulgados nas redes sociais. No X (ex-Twitter), o termo “nazista” entrou para os temas mais comentados. Às 16h16 deste sábado (3.fev), 9.820 publicações já tinham mencionado o termo.

Políticos e personalidades do poder se pronunciaram também. Leia abaixo:

