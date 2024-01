Além da laranja: veja lista de alimentos ricos em vitamina C

A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, é um nutriente essencial para ter uma boa saúde e está presente em vários alimentos. Dentre seus inúmeros benefícios, ela fortalece o sistema imunológico, ajuda o corpo a absorver o ferro e ainda tem papel protagonista na produção de colágeno.

“Ela estimula a produção e a atividade de células imunológicas, como os glóbulos brancos, que são essenciais para a defesa do organismo contra infecções e agentes invasores”, explica a médica Letícia Lucas.

Além disso, a vitamina C é um poderoso antioxidante, protegendo as células dos danos causados pelos radicais livres, que podem levar ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas, afirma.

Principais alimentos para obter vitamina C Quando se trata de alimentos ricos em vitamina C, a laranja é frequentemente mencionada como uma fonte popular. No entanto, existem outros alimentos que contêm concentrações ainda mais elevadas desta vitamina. A médica cita os 8 mais ricos no nutriente:

1. Pimentão vermelho (1 médio): Aproximadamente 152 mg de vitamina C.

2. Morangos (1 xícara): Cerca de 89 mg.

3. Abacaxi (1 xícara): 79 mg.

4. Kiwi (1 médio): 71 mg.

5. Laranjas (1 média): 70 mg.

6. Couve (1 xícara, crua e picada): 35 mg.

7. Brócolis (1 xícara, cozido): 51 mg.

8. Tomate (1 médio): 16 mg.

