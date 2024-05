Alerj abre CPI por suposta falta de transparência do governo Cláudio Castro

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar uma possível falta de transparência do governo. Dos 70 parlamentares, 53 já assinaram a favor da abertura da CPI. O que gerou surpresa devido à base aliada do governador Cláudio Castro (PL) na Assembleia ser ampla. O objetivo é investigar irregularidades nos contratos com base na Lei de Acesso à Informação e da transparência. Os parlamentares desconfiam da quantidade de processos e documentos que estão sob sigilo no sistema eletrônico de informações. Nos bastidores da Alerj, aponta-se para o deputado Alan Lopes (PL), como responsável da articulação da abertura da CPI. Ele compartilhou nas redes sociais que contratou auditores para analisarem contratos com irregularidades, que segundo as fontes da Jovem Pan, referentes às áreas de saúde e educação do estado do Rio de Janeiro, com intuito de revelar possíveis esquemas de corrupção.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga