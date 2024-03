Alexandre Correa processa Band e pede indenização milionária

Alexandre Correa entrou com um processo na Justiça com a Band por danos morais. A ação foi protocolada nesta quinta-feira (28/3) e confirmada à Quem pelo advogado do empresário.

De acordo com o texto, Correa alega que a emissora e Catia Fonseca não abriram espaço para que ele se defendesse durante um programa no qual falaram sobre ele. Na ocasião, a apresentadora noticiou, segundo um laudo técnico entregue pela defesa de Ana Hickmann, que ele transferiu R$ 41,8 milhões para contas privadas.

No programa exibido em 28 de fevereiro, Catia não chega a citar o empresário, mas mostra que existem três ex-funcionários de Ana Hickmann sendo investigados por, supostamente, o ajudarem.

A defesa do empresário, o advogado Enio Martins Murad, explicou ainda que a ação não está direcionada à apresentadora. “Em todos os processos por danos morais, Alexandre optou por não entrar contra os apresentadoras, mas, sim, contra as empresas. Se a Band e o SBT (o ex de Ana Hickmann também entrou com uma ação por danos morais contra o canal de Silvio Santos), quiserem acionar os apresentadores, cabe a eles decidirem isso”, explicou à Quem.

Além de pedir o direito de resposta para a Band, o ex-marido da loira solicitou ainda uma indenização de R$ 41 milhões. Essa é a terceira ação dele contra uma emissora, visto que Alexandre também acionou a Justiça contra Ana Hickmann e a Record.

“No caso do processo da Record contra Ana Hickmann, a Record que vai decidir se ela responderá ou não. Porque a empresa pode responsabilizar os funcionários”, esclareceu o advogado.

A Justiça determinou que Ana Hickmann e Alexandre Correa não podem mais compartilhar imagens do filho, conhecido como Alezinho. O menino tem 10 anos e teve a imagem compartilhada pelo pai em um vídeo no qual negava que a mãe tivesse sido agredida.

De acordo com informações divulgadas pela Quem, a decisão foi tomada pela juíza Andrea Ribeiro Borges após Ana abrir um novo processo contra o ex. Na ação, ela pedia que ele fosse proibido de publicar conteúdos sobre ela nas redes sociais.

O portal teve acesso ao texto do processo, o qual pedia que Alexandre não “publique, exponha ou compartilhe fotos, comentários ou documentos relacionados” à ex-esposa. A loira pediu ainda que o empresário pagasse as despesas do apartamento no qual vive em São Paulo.

Na decisão, o tribunal proibiu ainda que os dois publiquem informações “injuriosas, caluniosas ou difamatórias sobre o outro” nas redes sociais.