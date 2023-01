Aline Wirley e Bruno vencem Prova do Anjo no ‘BBB 23’

Aconteceu neste sábado, 21, a primeira Prova do Anjo do programa Big Brother Brasil 23, da TV Globo. A dupla Aline Wirley e Bruno venceu a disputa.

A competição de habilidade e estratégia foi dividida em duas etapas. Na primeira, cada dupla precisou trabalhar em equipe para acertar bolinhas em uma cesta.

Se acertasse, poderia tentar jogar a bolinha no pote de outra dupla que gostaria de eliminar. Quem ficasse com três bolinhas em seu pote estaria fora da prova.

A disputa ficou acirrada entre as duplas Aline e Bruno, MC Guimê e Tina e Amanda e Antonio Cara de Sapato Jr. Porém, foi a ex-Rouge e o Pipoca que conquistaram a imunidade que darão a uma outra dupla neste domingo, 22.

Quem é o primeiro Monstro do BBB 23?

Os ganhadores precisavam escolher uma dupla para ser o Monstro da semana e perder 300 estalecas cada um. Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos.

No primeiro Castigo do Monstro, eles precisam ficar vestidos de biscoito e dançar no jardim quando a produção do programa toca uma música.